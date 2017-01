Nancy Pazos lamentó que se filtraran fotos suyas en topless

Nacy Pazos sufrió una mala pasada. Ayer a la tarde se viralizaron fotografías íntimas suyas que alguiense apropió. La periodista manifestó su desagrado y confió que se siente avergonzada.

De acuerdo a lo que publicó Infobae.com, ayer se viralizaron fotos de la periodista y panelista de “Los Ángeles de la Mañana”. Las imágenes que la muestran al sol sin corpiño aparecieron en su perfil de Facebook. SE las había tomado mientras navegaba en un barco en Punta del Este.

"Las fotos se sacaron a las 14 y a las 16 lo tenía a Ángel (Britos) llamándome para preguntar por qué estaba haciendo eso. En ese momento me cagué de la risa. Pero después me di cuenta de que estaban publicadas en mi Facebook", reveló la panelista de "Los Ángeles de la Mañana".

"Pasó demasiado rápido y yo no cometo nunca un error. Imaginate que no son fotos que mandé por un chat privado. Estaban en mi celular. No sé qué decir, pero me da mucha vergüenza porque tengo hijos que son adolescentes", dijo al sitio Ciudad. Y agregó: "No es por otra cosa. Por suerte van a estar afuera, lejos de todo esto. Tampoco me voy a avergonzar de algo que hice, es una tontería, un juego, algo que hice con mi novio".

Una vez, difundidas las fotos, Nancy se comunicó con su ex marido Diego Santilli alertándolo de la situación y le pidió que por favor cuide a los chicos para que no entren en las redes y vean todo lo que estuvo pasando.