Nelson Castro adelantó detalles de su entrevista al Papa que incluirá su libro

El médico, periodista y escritor Nelson Castro adelantó detalles de su libro sobre la salud de los papas de la Iglesia Católica y contó que entrevistó a Francisco el sábado pasado. “Habló una hora sin parar”, reveló.

En diálogo con Alberto Lotuf (A diario, Radio 2), Castro dijo que trabaja hace cinco años en el proyecto sobre “la salud de los papas del siglo XX y lo que va del siglo XXI”.

“El Papa me había prometido que iba a hablar y esto me pareció impactante”, señaló y afirmó que “el sábado pasado me dio una entrevista de una hora, hablando sobre su salud para el libro que va salir sobre el fin de año y que lo transforma en algo único y que va tener repercusión mundial porque es la primera vez que un Papa habla durante su papado sobre su salud con apertura, sencillez y extensión que lo hizo el papa”.

“Es algo único desde el punto de vista periodístico que me conmueve”, describió y calificó de “histórica” la entrevista realizada.

Con entusiasmo, el médico y periodista agregó: “Habló una hora sin parar. Lo vi muy bien estupendo, con una energía fenomenal, un poco más delgado que la última vez”.

Castro contó que lleva "un proceso de cinco años, de mucha investigación y con acceso a los archivo vaticanos". Incluso difundió una imagen del encuentro en sus redes.