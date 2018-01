Newell's y una reunión de CD que puede generar ruido 

La dirigencia de Newell's tendrá su propio súper lunes. Es que esta tarde, en el Coloso del Parque, la comisión directiva tendrá su reunión semanal y allí se verán las caras el presidente Eduardo Bermúdez y el secretario José Menchón, quien la semana pasada blanqueó las serias diferencias que los separan.

“La verdad que no me llevo bien con Bermúdez, tenemos diferentes criterios en el plano futbolístico, en el dirigencial y en el de las relaciones; no tengo porqué ocultarlo”, disparó Menchón en TyC Sports, donde además remarcó que tuve deseos de renunciar, pero que eso ya quedó atrás.

Según Menchón, ese pedido de salida ya fue denegado en una reunión pasada de la CD y ahora está "fuerte en el cargo", aunque off the record hay otros directivos que afirman que eso no sucedió y que esta misma tarde podrían tratarlo para lograr su dimisión.

Bermúdez quedó muy molesto luego de que Menchón le pidiera que tomara una licencia de seis meses para "recapacitar sobre ciertos manejos" y la convivencia entre ambos será muy difícil.

Doble turno

Por otro lado, el plantel sigue trabajando a las órdenes de Juan Manuel Llop y desde esta semana llevarán a cabo entrenamientos en doble turno con concentración en el predio La Ilusión de Ricardone.

Los amistosos confirmados son: miércoles ante Huachipato de Chile (con equipo alternativo); jueves ante Banfield en Santa Fe (22.15, por TNT); y sábado frente a Atlético Rafaela (escenario a confirmar).