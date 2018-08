Ni sí, ni no: Perotti pidió “llegar a un lugar de encuentro”

El senador nacional por Santa Fe Omar Perotti expuso este miércoles poco después de las 20 en la sesión por el aborto legal en la Cámara alta, en medio de una importante expectativa por su posición sobre el tema. El representante de la provincia adelantó que para él no es una opción el proyecto que tuvo la media sanción en Diputados, que ahora está en consideración, pero “tampoco es una opción el no por el no”. En ese sentido, insistió con la iniciativa de su autoría que incorpora modificaciones.

“Hemos escuchado los fundamentos del sí y los fundamentos del no. La media sanción no es una opción para mi, de la misma manera que no es una opción el no por el no”, comenzó diciendo Perotti este miércoles.

Luego llamó a todos los senadores a quedarse en el recinto para tratar su proyecto y lograr un "nuevo piso de donde seguir discutiendo esta problemática”.

“No es un proyecto personal, surge del diálogo con la mayoría de ustedes”, dijo Perotti a sus colegas y pidió “encontrar un lugar de encuentro”.

“Ninguno quiere a la mujer presa y mi proyecto lo garantiza. Todos quieren educación sexual y planes de salud reproductiva, todos quieren mayor respaldo institucional y jurídico y este proyecto lo garantiza”, insistió el senador nacional.

“Podemos llegar a ese lugar común. No me resigno a creer que con todos los aportes de las exposiciones del Senado no podamos aportar algo mejor”, dijo el santafesino.

Finalmente, el senador peronista sostuvo que ningún argentino será el mismo después de esta discusión. “Eso nos tiene que movilizar a que avancemos en este proyecto que estoy proponiendo y no dejemos a la mujer en el mismo lugar en que empezó este debate”, concluyó el senador nacional por Santa Fe.