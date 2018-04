Niñera filmó a una madre golpeando a su hijo y le quitaron la tenencia

Una mujer, detenida en la localidad bonaerense de Ituzaingó tras haberse difundido un video en el que puede verse cómo maltrata cruelmente a su pequeño hijo de dos años y lo amenaza de muerte, se negó a declarar y fue imputada por el delito de "homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa", informaron fuentes judiciales.

"El nene era muy cariñoso conmigo, cuando yo llegaba venía y me abrazaba y la mamá le decía 'no busqués refugio'. Siempre lo zamarreaba fuerte, yo le decía que lo podía lastimar y ella me decía que no me meta", relató este jueves a la mañana Carina Sanguine, la niñera de F., el niño agredido por su mamá, Gabriela G.

"Descargaba su furia y su odio con el nene", dijo Carina y aseguró que además de golpearlo “le daba medicamentos” y no lo dejaba salir.

Habló Carina, la niñera que filmó y denunció a la madre que golpeaba a su hijo en Parque Leloir: "descargaba su furia y su odio con el nene". La agresora fue detenida y le quitaron la tenencia pic.twitter.com/pu6BBfCnO2 — C5N (@C5N) 12 de abril de 2018

La niñera dijo a periodistas que "ella no me dejaba usar el celular pero yo le decía que lo necesitaba prendido por mis hijos. El 7 de abril fuimos a la quinta, el nene le rompió el celular y a ella le agarró un ataque de nervios, le empezó a pegar y se lo llevó al baño y le dijo que lo iba a ahogar".

El episodio que denunció la niñera ocurrió en una quinta de Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó.

Sanguine indicó además que "en ese momento yo saqué el celular y empecé a filmar para que quedara una prueba de lo que ella le hacía a F.; después se lo saqué de las manos y se lo llevé al papá porque no sabía qué hacer", informó Télam.

El papá del niño, Claudio J., que está separado de Gabriela, al ver el video se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Hurlingham y radicó la denuncia, que fue derivada a la Unidad Fiscal de Investigación N°5 de Morón, a cargo de Claudio Oviedo.

Tras tomar declaración a la niñera, ver el video que subió a las redes y recibir el informe médico que corroboraba heridas leves en el niño, Oviedo ordenó la detención de la mujer, quien se negó a declarar y fue imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa.