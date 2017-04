No fue magia: en cuatro días desapareció un río en Canadá

“Fuimos a la zona con la intención de continuar con nuestras mediciones en el río Slims, pero hallamos el lecho del río más o menos seco”, afirmó James Best, geólogo de la Universidad de Illinois.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo