No fue robo: dato vincula el asesinato de Héctor con muerte frente a escuela

Consultado si acaso el crimen de Héctor fue en venganza por el de Pedro, Moreno advirtió que es “prematuro” determinarlo. No estaba confirmado todavía, no obstante, si fue Ramírez quien mató a Tejeira.

El trío –continuó Moreno– ingresó por la puerta que estaba abierta cuando el papá de la víctima, también de nombre Héctor, salía de la casa. Los vio pero no reconoció a ninguno. Pensó que eran amigos de su hijo ya que era habitual que jovenes entraran y salieran de la vivienda.

“Queda descartada la versión robo”, afirmó el fiscal Moreno este viernes a la prensa. Destacó que al momento del hecho había otras personas en la casa; sin embargo, los tres sospechosos apuntaron directa y únicamente a Ramírez. Le contaron once lesiones de bala.

