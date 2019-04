No paran: Mica Viciconte, la enemiga pública de Nicole Neumann

Mica Viciconte estuvo en el programa de El Trece, Los Ángeles de la Mañana, y habló nuevamente de su conflicto con su enemiga pública Nicole Neumann. Esta vez, publicó una foto en Instagram en la que se ven tres sillas con los nombres de las hijas de Cubero y Nicole. De Brito la acusó de provocadora.

Días atrás la pareja Mica-Cubero fue tema de conversación cuando Viciconte comentó "como hacen para tener sexo" cuando las nenas no están. “Las respeto mucho, es una situación medio incómoda, no lo haría con ellas en la casa, no hay necesidad”, expresó.

En esta ocasión Angel De Brito expuso a la modelo por las foto que publicó en la red social Instagram, en la que figuran tres sillas de madera con los nombres de las hijas del jugador de Vélez, cuya madre es Nicole Neumann.

"Levantarse y desayunar acá", escribió. En la foto se pueden observar cuatro sillas entre las cuales tres tienen los nombres de las pequeñas: Aloha, Allegra y Sienna. La cuarta silla tendría el nombre de Cubero.

De Brito la apuntó de provocadora y ella contestó: "La mueblería los hizo y yo saqué las fotos para ayudar a mi novio. Vos podés poner los nombres que quieras. Me pareció un lindo detalle".