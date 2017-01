No pasa el tren a Tucumán: ponen micros pero no para Rosario

“Este no es un problema económico, es político. Con un colectivo más lo resolvían”, dijo el joven rosarino y añadió: “Los trenes son argentinos, no son trenes porteños”.

“Ayer a las 16 de la tarde nos dijeron que no iba a salir el tren, que salía un micro desde Buenos Aires y desde La Banda hasta Tucumán”, contó al programa Pegando la vuelta (Radio 2).

“El mismo hará su partida desde Retiro hasta las estaciones de La Banda y Tucumán en micros. La partida de los micros se estipula para el mismo horario que indica el pasaje. Por favor, presentarse con al menos 30 minutos de antelación para no demorar su salida”, añade el correo electrónico.

El tren que une la estación de Retiro con Tucumán pasando por Rosario dejó de circular por los problemas en las vías luego de la inundación en la zona de Arroyo Seco. Los pasajeros rosarinos que tenían previsto viajar esta semana recibieron un mail de Trenes Argentinos informando la suspensión y la posibilidad de pedir la devolución del dinero o el cambio de fechas de viaje. Sin embargo, no se ofreció a los usuarios locales la alternativa de realizar el recorrido en micro, como sí se propuso a quienes partían desde Capital Federal. La situación generó malestar en la estación de la ciudad.

