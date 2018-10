No pudo volar de Rosario a Brasil y reclama falta de atención

Un hombre no pudo volar desde Rosario a Brasil y mostró toda su angustia al no encontrar a quién contarle su caso tanto en la terminal aeroportuaria como en la aerolínea. Un matrimonio vivió la misma experiencia en el aeropuerto internacional de Fisherton.

En diálogo con el periodista Gustavo Poles en el programa La primera de la tarde (Radio 2), el pasajero reconoció que llegó tarde al check-in de la aerolínea Azul. “Llegué al aeropuerto aproximadamente una hora antes del vuelo, salía 15.15 y yo llegué a las 14.15, y ya no había nadie en las ventanillas”, relató Carlos, que había hecho la compra de los pasajes por internet por un costo de 15.800 pesos.

“No había nadie en el check-in ni en las ventanillas, había un matrimonio en la misma situación que yo, que habían llegado a las 14”, agregó.

“Nos hicieron pasar por la puerta 4, ahí nos atendió la señora que nos dijo que no podíamos subir al avión porque habíamos llegado tarde al check-in. Le explicamos que teníamos solo bolsos de mano, que no necesitábamos despachar equipaje, pero no hubo caso”, siguió Carlos.

“Entonces le pedí que me indicara con quién podía hablar; algún coordinador, un administrativo o alguien de la aerolínea”, amplió el pasajero que quedó varado. “«Ya se fueron todos», em dijo”, comentó luego.

“Me mandaron a mesa de entrada, pero no encontré a nadie que me atendiera. Nadie me dio una respuesta”, señaló Carlos. “El otro matrimonio que quería viajar tampoco lo pudo hacer, la mujer se descompuso del disgusto”, describió.

El avión despegó y Carlos y el matrimonio se quedaron en Rosario sin respuestas de la aerolínea. Vale aclarar que cuando se compran pasajes para un vuelo internacional, tanto en forma personal como por internet, se aclara que los viajeros deben presentarse por lo menos tres horas antes para despachar valijas y realizar todo el papeleo.