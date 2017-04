No sabía que estaba embarazada y dio a luz en el baño

Más tarde la madre también fue trasladada al centro de salud donde indicó que no tenía idea de que estaba embarazada y que se fue de lugar porque no sabía como lidiar con la bebe. La policía dio aviso a sus familiares que de inmediato se hiciron presentes.

Una joven china de 24 años que no sabía que estaba embarazada comenzó a sentir intensos dolores de estómago cuando se encontraba en en su casa, fue al baño y dio a luz una niña.

