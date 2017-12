"No soy raro ni loco": conmovedor mensaje de un chico con Asperger

Un chico de ocho años grabó un conmovedor mensaje sobre la realidad que le toca vivir al padecer síndrome de Asperger.

"Federico sentía la necesidad de explicarse, porque se sentía incomprendido por sus compañeros de escuela", contó su madre, a la hora de presentar el video que fue difundido a través de la cuenta "Soy diferente, soy como tú".

El chico, de nacionalidad colombiana, afirmó: "Soy un niño como cualquier otro, con sueños e ilusiones. Sólo quiero que me conozcan, me entiendan y me ayuden a encajar en la comunidad".

"Nuestros sentidos son más agudos. Yo escucho todos los sonidos al mismo tiempo. Por eso a veces me quedo en shock y me siento sobrecargado", cuenta. "Si quieres que sepa algo, dímelo con tus palabras. No entiendo muy bien el lenguaje no verbal".

"Tener Asperger, no es una enfermedad. No soy un loco, ni un freak, ni un raro. Sólo que mi manera de recibir y procesar la información es diferente", afirma ante la cámara.

El video obtuvo ya millones de reproducciones en todo el mundo y conmueve no sólo a los grandes sino también a los más pequeños que padecen el mismo síndrome.