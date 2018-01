Nueva y millonaria demanda a los Triaca de su ex empleada

La ex empleada doméstica del ministro de Trabajo Jorge Triaca y de su familia demandó al hermano del funcionario por daños y perjuicios por una suma cercana a los cuatro millones de pesos. La presentación judicial es porque su otro ex empleador supuestamente la trató en televisión de "chorra y enferma mental".

De acuerdo a declaraciones hechas por Walter Lassagno, abogado de Sandra Heredia –la ex empleada doméstica–, al sitio web El Intransigente, Carlos Triaca trató de "chorra y enferma mental" a su defendida en un programa de televisión que se emite en Buenos Aires. "Está todo grabado. Lo dijo de manera explícita, sin margen de duda. Eso le genera daños y perjuicios", agregó.

Según el abogado, el monto de la demanda tomó en cuenta que Sandra "no va a poder trabajar" después de lo ocurrido con la familia del ministro de Trabajo nacional. Sostuvo que "a una persona tildada de loca y de ladrona, conseguir trabajo se le complica" y que calculó, "a groso modo la cantidad de meses que le faltan para jubilarse: ella tiene 45 años y hasta los 60 no se va a poder jubilar y eso da un monto de 3.700.000 pesos". "Parece mucho, pero no es, no llega a 200 mil dólares", aseguró.

Lassagno expresó que Carlos Triaca tiene tiempo para rectificar o ratificar sus dichos. Caso contrario, iniciará una demanda penal y civil contra su persona.