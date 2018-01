Núñez Carmona contó cómo pasó los días en prisión: "Zannini es el goleador del pabellón"

La orden de la justicia Federal de excarcelar al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa donde se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito también alcanzó a su ex socio, José María Núñez Carmona, quien salió en libertad. El hombre, amigo del ex funcionario, habló este jueves al salir del penal de Ezeiza y volvió a hacerlo este viernes en Comodoro Py, donde relató cómo fueron los días que pasó en prisión.

Núñez Carmona se dirigió a los tribunales para recuperar sus documentos. Allí, fue entrevistado por varios medios de comunicación. Contó que Carlos Zannini es el "goleador del pabellón", que Boudou está "bien de ánimo" y que otros reclusos tuvieron que prestarle una almohada y zapatillas, dada la vestimenta que llevaba puesta cuando fue detenido.

"Boudou está en un pabellón diferente, que es gemelo. Sólo nos veíamos en actividades. Salíamos al campo donde se juega al fútbol o en otras educativas. Está bien de ánimo. En su pabellón están todos bien", señaló.

El amigo del ex vicepresidente agregó que al momento de su arresto llevaba una vestimenta particular –zapatos, por ejemplo– y en la cárcel otros internos le prestaron desde zapatillas hasta una almohada para poder descansar. "El servicio penitenciario te da un colchón. Necesitás ayuda del resto del pabellón", indicó.

Consultado sobre la causa sobre la calcográfica Ciccone, donde también está involucrado con Boudou, aseguró: "Jamás compré Ciccone ni puse plata. Con la declaración de Alejandro Vandenbroele va a quedar más claro el panorama en función de quién la compró".

Núñez Carmona y el ex funcionario nacional fueron detenidos el 3 de noviembre del año pasado, cuando el juez Ariel Lijo ordenó las capturas en el marco de una causa por presunto lavado de activos, en la que ambos están procesados.