Ola polar: nieve y agua congelada en Brasil

La ola de frío llegó a Brasil y nevó en Rio Grande do Sul. Desde el domingo se registraron heladas en el estado carioca que limita con Uruguay y las provincias argentinas de Misiones y Corrientes. Este lunes, en contacto con Radio 2, la observadora meteorológica Vanesa Balchunas había señalado que era probable que nevara en Brasil y señaló que el trayecto de la masa de aire frío que desde el sábado se siente en Rosario se movía en dirección al norte.

En la zona de Rio Grande do Sul entonces el termómetro también bajó de forma brusca por el ingreso de aire frío procedente desde Chile. MetSul Meteorologia registró la caída de los primeros copos de nieve el lunes por la noche en la ciudad montañosa de Canela.

Según datos del Instituto Nacional de Meteorología (Inmet), entre el domingo y el lunes las temperaturas de la región cayeron de 25,5 a 7,5 grados centígrados como consecuencia del frente frío procedente de Chile. Y en Pinheiro Machado se registraron temperaturas bajo cero.

En Serras de Sudeste el meteorólogo Gabriel Cssol registró con su celular otro hecho llamativo de este invierno en esa zona: una zanja congelada.

VÍDEO | Veja esse vídeo do @gabrielcassol_ na Serra do Sudeste do RS. Oferece uma dimensão desta onda polar. pic.twitter.com/otm6SylcOr

— MetSul Meteorologia (@metsul) 18 de julio de 2017