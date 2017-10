Oliveros rechaza internación del presunto autor del doble crimen

El presidente comunal de Oliveros emitió un comunicado en el que repudia que Iván F., autor del doble crimen de barrio Acíndar, haya sido alojado en la Colonio Psiquiátrica de esa localidad. Consideró que "no está en condiciones" para alojarlo.

En contacto con Rosario3.com, Martín Calori expresó no estar de acuerdo con la internación del presunto femicida en "un instituto de tan corta experiencia y que no está en condiciones de alojarlo". "Me quise comunicar con las autoridades de la Colonia pero no pude ayer ni hoy", agregó.

A través de un comunicado, la comuna indicó que está "comprometida con la lucha contra la violencia de género" y expresó el "más enérgico repudio al traslado del femicida a la Colonia Psiquiátrica".

"Como es de público conocimiento, mató a su mujer y a su pequeña hija. Consideramos que atento a la gravedad del caso, la colonia de Oliveros no es un lugar adecuado para alojar a dicho imputado”, concluyó el texto.