Otra protesta mantuvo a Alicia Kirchner encerrada en la gobernación 15 horas

Los manifestantes, además de repudiar la situación que vive Santa Cruz, distrito en el que la prestación de servicios públicos básicos como la educación, la salud y la administración de justicia se encuentran paralizados, piden salarios mínimos de 20.500 pesos, juicio político a la gobernadora y que Cristina sea declarada persona no grata, entre otras reivindicaciones.

El fiscal Gustavo Cima se presentó cerca de la medianoche en la sede gubernamental y luego de una media hora salió para intentar un diálogo con los manifestantes que reclamaban la presencia de la gobernadora. No lo logró, se retiró del lugar entre insultos, flanqueado por la Policía.

Una vez más, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner quedó atrincherada en la casa de gobierno por una protesta en la puerta. Una manifestación de maestros, padres y jubilados que la mandataria saliera hasta las 5.30 de esta mañana. Intervino el fiscal Gustavo Cima . Un mes atrás ocurrió un hecho similar y hace dos semanas, un grupo de manifestantes intentó ingresar a la residencia de la gobernadora cuando cenaba con su cuñada, la ex presidenta Cristina Kirchner y su sobrina nieta.

