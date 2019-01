Otro #10YearsChallenge: Camila, la joven que le ganó al cáncer

Camila Rivadavia es una marplatense de 18 años cuyo posteo del #10YearsChallenge se volvió viral. En la publicación que compartió en su cuenta de Twitter, la joven reflejó su lucha contra una leucemia.

“En 2009 me diagnosticaron leucemia, un tipo de cáncer que se produce en la médula ósea, genera células madres malas y luego las esparce por todo el cuerpo”, dijo Camila, en diálogo con TN.

“Es mucho todo lo que cambié física y anímicamente en todo este tiempo”, contó Camila.

“Yo había estado pensando en mostrar el cambio pero no estaba muy convencida, hasta que un amigo me dijo: »Tendrías que subir una foto durante el tratamiento y una de ahora»”, relató. Y eso hizo.

“Lo hice a las 11 de la noche y me fui a dormir. Cuando me desperté, ya tenía más de 700 me gusta. En sólo un día llegué hasta los 100 mil me gusta, y siguen subiendo”, contó, en declaraciones que reproduce en citado portal.

Entre los mensajes que llegaron incluso de otros países, estuvo el de Marcelo Tinelli. Una mención que Camila definió como “la cima más alta a la que llegó mi foto”.

Camilia dijo al medio que actualmente “no tengo secuelas de la enfermedad”, una leucemia linfática aguda que le diagnosticaron en 2009, cuando tenía ocho años.

Se sometió a tres años de quimioterapia y luego fue medicada con pastillas hasta el año 2012, cuando los médicos le dijeron que había vencido.

El #10YearsChallenge es un desafío que cosiste en publicar en redes sociales una imagen actual acompañada de otra de hace diez años. La iniciativa se viralizó a escala planetaria. Algunas celebridades argentinas también participaron, entre ellas, Laurita Fernández.