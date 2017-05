Otro centenar de vehículos al corralón, la mitad por alcoholemia

En la última jornada se trasladaron al depósito 37 autos y motos, 24 de ellos porque sus conductores tenían niveles de alcohol en sangre no permitidos, siendo de 2,14 el máximo medido. Dos vehículos más remitidos corresponden a casos de consumo de cannabis.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo