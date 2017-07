Otros 100 millones de pesos para asistir a tamberos de Santa Fe

“Lo importante es que no perdamos tambos, que podamos salir de esta situación de crisis. Por eso esta asistencia financiera de emergencia que seguramente va a crecer y seguir en el futuro. Esto más que un crédito es un empujón, para que no se caigan, para que puedan recuperarse y pensar en otros proyectos de futuro más importantes”, valoró.

“Santa Fe no solamente debe conservar su lugar de liderazgo a nivel nacional como productor lácteo sino que debe ampliarlo. Estamos en condiciones de crecer en este sector y para esto necesitamos más tecnología, financiamiento, inversión, otros esquemas asociativos”.

“Posiblemente las personas que van a comprar lácteos a los supermercados no tienen mucha idea de cómo se producen, cuanto trabajo, esfuerzo y sacrificio hay detrás de ellos, seguramente tampoco saben que una pequeña parte de las ganancias van para los productores. Ustedes saben bien lo que representa el trabajo del tambero, los riesgos y el esfuerzo que hay que acumular, para lograr desarrollar una producción y sostenerla”, agregó.

