Pagar en cuotas con tarjeta será más caro que al contado

El ministro Cabrera aseguró que los precios al contado bajarán entre un "10% y un 15%", ya que a partir de ahora los comercios no tendrán que elevar el "precio de contado para cubrir el costo financiero de ventas en cuotas".

