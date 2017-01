Pami cambia su política de entrega de medicamentos a los jubilados

Esta medida “busca asegurar que el subsidio social sea otorgado a aquellos afiliados que requieran de asistencia social y que no se desvíe a quienes no se encuentran en situación de necesidad”, advirtieron.

Los cambios en los parámetros y controles sólo afectan a los afiliados que soliciten el subsidio social para medicamentos ambulatorios. El acceso a la cobertura del 100% de medicamentos especiales (Oncológicos, HIV, Insulinas, etc.) no sufre ninguna modificación, como así tampoco la cobertura en descuentos, informaron.

La obra social Pami anunció que cambia su política de entrega de medicamentos gratis a sus afiliados. No se darán más remedios gratis a jubilados que tengan prepaga o a aquellos que posean un vehículo de menos de diez años de antigüedad o más de un inmueble. “No podemos darle el beneficio a una persona que veranea en Punta del Este”, aseguró el titular nacional del Pami, Carlos Regazzoni.

