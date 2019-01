Panfleto. Erótica y feminismo, de María Moreno

Sinopsis

Autora fundamental de la crónica, el microensayo y la literatura del yo, es en Panfleto, sin embargo, que María Moreno revela el más persistente de sus intereses intelectuales, políticos, literarios y críticos. Publicados a lo largo de cuarenta años en revistas y diarios de circulación y suerte diversa, estos artículos pueden leerse no solo como "cuadernos de aprendizaje", sino como bitácora de un movimiento que se volvió masivo y como un manifiesto insurgente y solidario.

«A finales de los años ochenta y noventa yo me intoxicaba con las importaciones teóricas de las feministas de la nueva izquierda que releían en la estructura de la familia en el capitalismo la sevicia del trabajo invisible, de las estructuralistas de la diferencia que inventaban un Freud a su favor y de las marxistas contra el ascetismo rojo. No leía, volaba. (...) Es decir, escribía animada por lo que iba aprendiendo, relacionando o imaginando que inventaba, sola y exaltada. Porque no recuerdo que supiera quiénes me leían, a quiénes me dirigía», declara.

Recuperados como corpus, estos textos sobre erótica y feminismo van hoy al encuentro de millones de activistas, de militantes, de rebeldes.

«Somos muchos los que consideramos a María Moreno la mejor cronista argentina de todos los tiempos y una de las voces documentales más lúcidas de la lengua, entre otras hipérboles razonables.» Jorge Carrión, The New York Times

«La verdad de Moreno es una norma de estilo, de un gran estilo plebeyo.» Carlos Pardo, Babelia

«Hija de una época violentísima y canalla, María Moreno es una de las escritoras latinoamericanas que más me han impresionado últimamente.» Christopher Domínguez Michael

«La escritura es para María Moreno la versión amorosa de lo que eran para Foucault los archivos judiciales del siglo XVIII: el lugar problemático donde "los irrescatables" -MM dixit- son interrogados y hablados, pero así y todo hacen oír, acaso por única vez, algo parecido a una voz, una voz hecha de todo lo que nadie quiere escuchar, lo que se ningunea por idiota o irrelevante, lo que se rechaza por defectuoso, balbuceante o excéntrico.» Alan Pauls