Papá de quintillizos en Tucumán: “Se nos dio todo junto”

También en contacto con la emisora, el director de la clínica Mayo de Tucumán, Julio Barro Sosa, confirmó el nacimiento y aseguró que los chicos son cuidados por todo el equipo médico. Aún no tienen edad de amamantar y requieren trato especial: “Son prematuros extremos”, advirtió.

En diálogo con el programa A Diario (Radio 2), Mauricio resumió la experiencia: “Estamos felices, tenemos mucho camino por recorrer”. Ayer nacieron sus hijas Isabella, Olivia y Azul y sus hijos Lisandro y Lucas por cesárea que, como advirtió en diálogo con Ciro Seisas, no había sido programada ya que los bebés tienen sólo 28 semanas de gestación.

