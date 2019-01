Para Grabois, Cristina puede ser candidata de un frente opositor porque "maduró"

Mientras muchos dirigentes, entre ellos el gobernador Miguel Lifschitz, apuntan a Roberto Lavanga como candidato para aglutinar a amplios sectores de la oposición que quieren salir de la grieta, desde el kirchnerismo salieron a plantear que la ex presidenta Cristina Kirchner puede ser la candidata de un gran frente antimacrista porque “maduró” y hoy está más abierta a llegar a acuerdos con otros sectores.

El dirigente Juan Grabois, muy cercano al Papa Francisco, es hoy uno de los mentores de la nueva estrategia kirchnerista, que busca mostrarse como una fuerza mucho más abierta que cuando fue gobierno. En ese sentido, en una entrevista radial, nombró a Cristina como la dirigente política con mayor intención de voto y sostuvo que está en condiciones de encabezar un “frente patriótico” que englobe a toda la oposición.

Es más, si bien en su momento Cristina evitó ir a internas al punto que armó una fuerza política propia por fuera del PJ, Unidad Ciudadana, Grabois cree que las primarias pueden ser la forma de dirimir candidaturas en ese frente opositor.

“Las personas cambian, las composiciones políticas de los frentes cambian y nosotros pensamos que hay que hacer primarias”, dijo. Y consultada por el periodista Luis Novaresio sobre si Cristina cambió, respondió: “Yo creo que sí, que cambió, que mejoró, que maduró, como todas las personas que atraviesan situaciones difíciles y en este caso después de 8 años de experiencia en la Presidencia”.

Grabois consideró que Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey deberían formar parte de un frente con Cristina y advirtió que su negativa a compartir un espacio con la ex presidenta podría ser funcional a los intereses electorales de Cambiemos. "Urtubey no se presenta en las Paso con CFK no por una cuestión ideológica extrema sino porque le va a ir muy mal. Él especula porque seguramente va a perder porque no es un personaje muy popular en la Argentina y tiene bajísima intención de voto”, afirmó.