Para Lifschitz, "este es el año" para reformar la Constitución

El gobernador Miguel Lifschitz afirmó que "este es el año" para reformar la Constitución provincial y que, de no aprobarse el proyecto para ello, "pasarán 10 o 20 años más sin salir" de la Legislatura. Además, expresó que "algunos vivos ponen como excusa" la discusión por la reelección del titular de la Casa Gris para postergar su tratamiento. También señaló estar "preocupado" de cara a la propuesta nacional por el pago de la deuda por los fondos coparticipables.

Entrevistado por los periodistas Alberto Lotuf y Hernán Funes (A Diario, Radio 2), el mandatario santafesino dijo que "es este" el año para aprobar los cambios en la Carta Magna provincial. "Si no lo hacemos ahora van a pasar 10 o 20 años más y no va a salir. Seremos la provincia más atrasada en materia constitucional. En 2016 reunimos a expertos, constitucionalistas de todo el país. Vinieron a disertar Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, se hicieron múltiples actividades. En 2017 se pensó que se mezclaba con la cuestión electoral. Estamos en 2018, no hay que patearla para adelante", comentó.

Lifschitz consideró que Santa Fe está "atrasadísima" por no reformar la constitución y puntualizó en que no contempla autonomía a municipios, derechos de los niños, temas de medio ambiente e igualdad de género. En ese sentido, remarcó que hay "gente comprometida" en todos los partidos políticos de la legislatura provincial para avanzar en la discusión.

Operativo conjunto de seguridad

El mandatario manifestó que "es suficiente" el refuerzo de unos 200 efectivos de las fuerzas federales de seguridad para el operativo que realizan en conjunto con la provincia. Agregó que Santa Fe aportará 30 móviles para que usen Prefectura y Gendarmería.

"Establecimos más allá de las diferencias de posiciones, un trabajo concreto y coordinado. Hay una muy buena relación que se sostuvo y consolidó basada en respeto y confianza (con Nación)", añadió.

Preocupación por la deuda de Nación

Consultado sobre la propuesta que hará el gobierno nacional por la deuda por los fondos coparticipables tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, advirtió estar "preocupado". "El 31 es la fecha límite. Estamos a pocos días de vencer el plazo y no hubo avances significativos", indicó.

"Sería grave que (Nación) incumpliera un fallo de la Corte y también un acuerdo en el que el propio presidente y los gobernadores avanzamos. Confío que en los próximos 20 días tendremos una propuesta razonable y en llegar a un acuerdo", finalizó.

Inicio de clases

El gobernador también se refirió al inicio del ciclo lectivo y subrayó que en Santa Fe hay "educación pública de calidad que crece día a día, que no pierde matrículas". "El sistema público retuvo y ganó matrículas. También hay grandes escuelas privadas", amplió.

"Las pautas salariales se pueden revisar. Hay voluntad de diálogo", declaró con respecto a la paritaria docente.