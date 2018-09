Para Ricardo Iorio las mujeres que quieren el aborto legal “nunca encontraron un macho proveedor”

Cada vez que habla en una nota, Ricardo Iorio deja un título explosivo. Este domingo no fue la excepción cuando fue entrevistado en el canal digital TLV1 y vertió polémicas declaraciones sobre el feminismo y la legalización del aborto.

Para el líder de Almafuerte –y ex frontman de otras bandas míticas del heavy metal argentino, como V8 y Hermética– a las mujeres que reclaman la legalización del aborto les falta “un macho proveedor”. Dijo que son "herramientas del error" y se mostró escandalizado por la militancia feminista de adolescentes y “señoras grandes”. Propuso enviarlas a todas a la isla Martín García.

“No puede ser que haya criaturitas de 15 y 16 años que apoyen la muerte del no nacido”, se quejó el músico en el programa Contracara. “Esas zurdas saben que yo sé que nunca encontraron un padre de familia como yo, un macho proveedor, se lo perdieron. Entonces en su resentimiento se dejan adoctrinar. Encima cobran. Son inconscientes”, agregó.

“No me gustan que venga una criaturitas a decir «queremos aborto legal». No, por favor. O señoras grandes”, continuó y propuso: “Yo me ofrezco para juntar a todo este puñado de minorías y ponerlos en la isla Martín García. Ahí le hacemos una súper ciudad. Les doy 15 años”.