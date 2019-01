Para Silberstein, la baja de la edad de imputabilidad es una medida electoralista

“No va a mejorar la seguridad bajando la edad de imputabilidad de 16 años a 15 o 14”. El ministro de Justicia de la provincia de Santa Fe, Ricardo Silbertstein, cree que el debate planteado por el gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad de los menores tiene un solo objetivo: hacer proselitismo en el año electoral.

“Son temas para tratarlos con seriedad. Mezclar lo político partidario con las cuestiones de seguridad y justicia no es lo más atinado”, dijo Silberstein en diálogo con el programa De 12 a 14, de El Tres.

Para el funcionario, que antes que debatir sobre la edad de imputabilidad, habría que “trabajar en una ley de fondo que regule bien la relación de los menores no imputables y regule bien el problema de los menores imputables".

Silberstein dijo que de las 160 mil denuncias de delito que hay por año en Santa Fe, sólo el 2 por ciento corresponden a menores y menos del uno a menores de 15 años. “Bajar la edad de imputabilidad no va a solucionar el problema; hay un debate mucho más profundo que establecer si se baja o no la edad de imputabilidad”.

En ese marco, sostuvo que es fundamental tener con Código de Justicia Penal Juvenil. Hoy los juzgados no alcanzan, lo cual demora las causas. Eso hace que "menores que deberían estar más tiempo detenidos o presos no lo están, o menores que están detenidos o presos no lo deberían estar".