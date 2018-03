Para el gobierno, el paro docente es una "mezquindad política"

El conflicto docente sumó este sábado un nuevo capítulo de tensión, con críticas del gobierno nacional a la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) por haber convocado a un paro nacional para lunes y martes. Los referentes gremiales habían dicho que los funcionarios buscan "estigmatizar y ajustar" el sector docente.

Desde Mendoza, el jefe de Gabinete Marcos Peña afirmó que el paro nacional docente de 48 horas convocado por Ctera, que afectará el inicio de las clases el lunes en gran parte del país, responde a una "mezquindad política", y pidió que "no se ejerza esa actitud perjudicial hacia los chicos".

"Hay mucho por hacer entre todas las partes, inclusive desde las familias, pero no hay necesidad de empezar así las clases, porque es un tema de mezquindad política", dijo Peña en conferencia de prensa.

El ministro coordinador añadió que "no hay motivo para un paro nacional, cuando no hay docentes nacionales" sino que "los docentes discuten en sus respectivas provincias", y pidió que "no se ejerza esa actitud perjudicial hacia los chicos, que posterga la calidad educativa".

Por su parte, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, cuestionó en duros términos a la Ctera, al señalar que "la fundó Alfredo Bravo, como un gremio purista", pero "pasaron a ser el grupo soporte en el recital de (Hugo) Moyano". Remarcó que ahora "se han transformado en la misma burocracia sindical que nacieron para combatir".

Finocchiaro agregó que "la sociedad argentina ha cambiado", que "se cansó de determinadas cosas", y que "Ctera también cambió, pero no se dieron cuenta para dónde va el cambio, son reaccionarios".

Además de remarcar que la Ctera es un gremio "aislado" que no puede discutir "más allá de lo salarial", el titular de la cartera educativa cuestionó a la secretaria general del sindicato.

"Sonia Alesso es la secretaria general de Ctera y le tengo un profundo respeto, pero su carrera docente ha sido ser preceptora en una escuela privada, no conoce mucho del sistema público", reprochó.

En ese marco, insistió en que "un paro nacional no existe, porque la Nación no les paga sueldos a los docentes" y precisó que "a lo que llamó Ctera es a un paro en 24 provincias, que es diferente". Comparó entonces que "hacerle un paro docente a la Nación es como hacérselo a la ONU".

El ministro puso énfasis en señalar que las provincias de Misiones, Salta, Corrientes y Córdoba arreglaron un 15 por ciento de aumento, y que Tucumán lo hizo en un 17 por ciento.