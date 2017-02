Para la Came, las ventas minoristas cayeron 2,5% en enero

Según la entidad, los negocios "lanzaron muchas ofertas, descuentos y liquidaciones para atraer ventas" pero no todos los comercios tuvieron resto financiero para sostener el ritmo de las rebajas.

Para la Came, enero fue "un mes irregular". Las expectativas por los Precios Transparentes y la incertidumbre sobre cómo evolucionarían los importes y las cuotas con esa medida, impulsaron la demanda de bienes durables como electrodomésticos en los últimos días del mes. Igualmente la demanda fue menor a la del 2016.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) señaló que enero finalizó con una caída del 2,5 por ciento en las ventas en comercios minoristas con respecto al mismo mes del año pasado. Agregaron que la recuperación del nivel de actividad repuntó en la segunda quincena y se lo adjudican a las expectativas por el programa Precios Transparentes que anunció el gobierno.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo