"Pareciera que los abogados penalistas somos los malos de la película"

Pero luego sostuvo que ese tipo de declaraciones producen una estigmatización. “Pareciera que los malos de la película somos los abogados penalistas y esto no es así. Un abogado cuando asesora antes de ser cometido un delito es un cómplice, cuando lo asesora después lo está defendiendo y este es un derecho que desde un violador hasta un narcotraficante tienen”.

La detención del abogado Marco Cella como partícipe del crimen de una joven de 16 años generó conmoción en los ámbitos tribunalicios y quien fue designado como su defensor, Gabriel Navas, sostuvo que cree absolutamente en la inocencia de su cliente y amigo. Además, evitó polemizar con Maximiliano Pullaro, que en un tuit se refirió a los letrados que según el ministro de Seguridad de la provincia más que asesorar “forman parte de las bandas”, pero lanzó: “Pareciera que los malos de la película somos los abogados penalistas y esto no es así”.

