Paritaria docente suspendida en Santa Fe y acto de repudio en Rosario

Los docentes santafesinos y el gobierno provincial dejan para mañana martes la paritaria por el incremento salarial, tras la represión que sufrieron anoche un grupo de docentes bonaerenses frente a Congreso. cuando intentaban instalar una "escuela itinerante". Desde Amsafe confirmaron que no se reunirán este lunes a las 15 como estaba previsto sino que el encuentro se desarrollará este martes, con horario a confirmar. A las 18, en tanto, se realiza un acto en Corrientes y Córdoba en repudio a lo sucedido y para convocar a un paro.

En diálogo con Radiópolis (Radio 2), José Testoni, dirigente de Amsafe, confió que docentes y autoridades provinciales optaron por suspender la mesa paritaria que iba a ser tendida a las 15 de hoy en “solidaridad” con los maestros violentados en Buenos Aires. El dirigente aseguró que el sector recibió saludos y apoyos de distintos lugares, entre ellos, llamados de los ministros provinciales de Gobierno y de Educación, Pablo Farías y Claudia Balagué, respectivamente. “Agradecimos el ofrecimiento de posponer el encuentro unas horas para este martes, ya definiremos el horario”, precisó.

De esta manera, los maestros santafesinos pueden participar de la convocatoria elevada por la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, a analizar los hechos que tuvieron lugar frente a Congreso. “Hay una necesidad de analizar colectivamente con todos los docentes del país lo que está pasando. Es una vergüenza, un gobierno de derecha que avanza en lo económico estaba previsto pero no que lo haga sobre los derechos sociales como el de protesta y las garantías constitucionales”, señaló el dirigente en conversación con los periodistas Roberto Caferra y Evelin Machain.

“Por la envergadura de lo que pasaba el gobierno optó por la represión, no quiere tener a los maestros diciendo sus verdades. Se sabía que iba a erosionar su postura en este conflicto”, manifestó Testoni. “Optó por la censura cuando no pensamos en cortar rutas ni dar choripanes”, continuó al tiempo que calificó de mentirosas los argumentos que sostienen que los maestros no tenían permiso para instalar la carpa.

“Estaban desde el mediodía del domingo ahí, la idea era hacer un acto hoy a las 10 con la inauguración de la escuela móvil pero midieron las consecuencias políticas y reprimieron. Son vulgares las mentiras de que lo hicieron por la seguridad de la gente, molieron a palos a docentes, los rociaron con gas pimienta, hay dos compañeros con riesgos de perder la vista y hasta hubo detenidos”, agregó.

Acto

" Ante la grave represión a los docentes frente al Congreso Nacional convocamos a un acto de repudio para este lunes a las 18 en Córdoba y Corrientes", señala Amsafe Rosario en un comunicado de prensa. "Llamamos a todos los compañeros a charlar con los alumnos en el ingreso de los distintos turnos sobre el derecho a la protesta y el rechazo a todas las formas de represión. Reclamamos la urgente convocatoria a un paro de todos los gremios docentes", indican.