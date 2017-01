Paritaria estatal: Santa Fe espera al Ipec para ofrecer aumento

Finalmente, consideró que la discusión salarial en Santa Fe se complica “si no se quiere discutir a nivel nacional un número”. “La paritaria nacional es una referencia y al no teneral es complejo pero igual vamos a sentarnos”, agregó.

Consultado acerca del 20 por ciento de suba impulsado desde el gobierno nacional, advirtió: “Tiene que ver con su proyección inflacionaria, es complejo saber cómo se va a desarrollar la economía, prever la inflación de este año. Nosotros no hablamos de cifras hasta no tener los números del Ipec de 2016 en los próximos días y luego, haremos las consultas con economistas y especialistas para tener un panorama”.

La semana que viene se inician las conversaciones informales entre el gobierno provincial y los trabajadores estatales, de cara a las paritarias previstas para febrero. Mientras que los docentes ya reclamaron una suba no menor al 30 por ciento, desde el Ministerio de Gobierno, advirtieron que esperarán las cifras del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) para acercar una oferta concreta de incremento salarial.

