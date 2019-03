Paro Docente: “En esta paritaria subyace que estamos en un año electoral”

Este martes se cumple el primer día de paro de los dos lanzados por los gremios docentes para esta semana. La medida de fuerza surge del rechazo de la propuesta que realizó este lunes el gobierno de Santa Fe, aunque desde la administración provincial critican que los representantes de los gremios “ya tenían ratificado el paro” antes de sentarse a la mesa para escuchar el nuevo ofrecimiento. Pablo Farías, ministro de Gobierno y Reforma del Estado de la provincia, reconoció que “en esta paritaria subyace que estamos en un año electoral”.

Consultado en el programa Radiópolis (Radio 2) sobre el contexto en que se lleva a cabo la discusión salarial con los docentes de la provincia, Farías respondió: “Yo creo está de alguna manera subyacente en todas las posiciones que rodean a las medidas de fuerza, que es un año electoral”.

Acerca de esta cuestión, agregó: “Quizás piensan que bajo ese contexto el gobierno va a ser más flexible o que va a ceder más fácilmente”. Y opinó que “es una distorsión que no es buena”.

“Yo creo que no es una cuestión de soltar la cuerda o aceptar lo que se reclama; creo que estamos tratando de buscar un punto de acuerdo como lo hacemos todos los años, entre los reclamos de los gremios y las limitaciones que hoy tiene el Estado santafesino”, describió el ministro de Gobierno de Santa Fe.

Farías estuvo al frente de la paritaria con los trabajadores estatales, mientras que la ministra de Educación, Claudia Balagué, representó al gobierno en la paritaria docente: “Nosotros iniciamos este año la paritaria con una actualización del salario, no tenemos un atraso en comparación con trabajadores estatales de otras jurisdicciones”, estableció el funcionario.

El gobierno provincial ofreció este lunes a docentes y estatales una suma fija mensual de 1.200 pesos, a cuenta de futuros aumentos: “La propuesta que nosotros hacemos es seguir actualizando el salario de forma automática”, confirmó Farías. “Yo creo que el planteo que estamos haciendo tiene una fortaleza”, añadió.

Farías hizo diferencias entre la postura de los gremios estatales y los docentes, haciendo foco en el paro de los maestros: “UPCN y ATE no aceptaron la propuesta que les hicimos, pero están evaluando sin ir al paro. Es lo que le estamos diciendo a los representantes de los docentes, que no hay un marco como para ir a una medida de fuerza como la que estamos viviendo hoy y mañana”.

El ministro de Gobierno deslizó que “siempre está presente la posibilidad de descontar los días de paro; nos preocupan mucho las 48 horas de paro de esta semana”.

Farías insistió: “Lo que nos llamó la atención es que ayer, antes de sentarse a la mesa paritaria, todos los representantes de los gremios docentes ya ratificaban el paro de 48 horas para martes y miércoles”. Y continuó con la crítica al decir que “la reunión nos pareció bastante irrisoria porque ya sabíamos cómo iba a ser la postura”.

“Pareciera que la reunión paritaria no va a tener resultado si no se hace un paro. Me parece que la discusión se debe dar en un marco distinto”, recalcó el ministro.

Y concluyó: “Me parece que los gremios no han tomado nota de lo que sucede en otras paritarias estatales y también privadas”.