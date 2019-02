Paro docente: la Provincia no pedirá la conciliación obligatoria y apuesta al diálogo

Este miércoles los docentes santafesinos confirmaron un paro de 48 horas para miércoles y jueves de la semana próxima, lo que significa que las clases no comenzarán como estaba previsto. Además, como el viernes es el Paro de Mujeres, y los maestros adhieren, el ciclo lectivo recién comenzará el lunes 11. Pero desde el gobierno, pese a que la ministra de Educación Claudia Balagué calificó la decisión de “lamentable”, no pierden la esperanza de encauzar la discusión. El ministro de Gobierno Pablo Farías dijo que no se pedirá la conciliación obligatoria.

“Vamos a apostar al diálogo”, dijo Farías, en contacto con A diario, el programa que conduce Alberto Lotuf por Radio 2. El ministro dijo que “la conciliación obligatoria no está prevista como mecanismo” y se quejó de que los gremios no valoren los esfuerzos de la Casa Gris para, ya no solo mantener la herramienta de actualización por inflación, sino abrir la discusión salarial desde el vamos, algo que –llamó la atención– el gobierno nacional obturó.

“Pareciera que para las entidades sindicales es todo lo mismo”, criticó.

Con todo, insistió con que el gobierno siempre está dispuesto al diálogo.

La asamblea provincial del gremio Amsafé, que concluyó este miércoles, fue contundente a la hora de la votación: sobre más de 30.100 sufragios, casi 29.800 aprobaron lanzar medidas de fuerza.