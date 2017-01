Partieron las primeras donaciones a inundados de Arroyo Seco

Otro lugares en los que se reciben donaciones son la organización “Haciendo lío”, el Sindicato de Camioneros de Rosario y también en el Club Atlético Newell's Old Boys, en el parque de la Independencia.

Las trabajadoras recordaron que en ese lugar no se recibe ropa, y advirtieron que las cuentas de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram de Rosario Solidaria se puede encontrar toda la información.

Este martes, alredededor de las 13, salía el primer camión cargado con artículos de limpieza, alimentos no perecederos, elementos de aseo personal, repelente para insectos, toallas y toallones y otros elementos que los rosarinos dejaron en la subsede Pichincha de Rosario Central.

