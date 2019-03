Patricia Bullrich: "El velorio de Néstor Kirchner fue una puesta en escena"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró que el velorio de Néstor Kirchner fue una puesta en escena cuando fue consultada acerca del video que Cristina Kirchner difundió sobre la enfermedad de su hija Florencia. “Existe un montaje sobre el dolor, una propaganda", señaló.

De acuerdo a lo que informa hoy el sitio Infobae.com, Bullrich, cuestionó el video a través del cual la semana pasada la ex presidenta anunció su viaje a Cuba, por un problemas de salud de la joven.

"Me parece que es el modelo de publicidad que utilizaron durante mucho tiempo. Quizás la diferencia es que hoy hay mucha más gente que se da cuenta”, opinó Bullrich en diálogo con Luis Majul en el programa "4Días", que emite América.

"El velorio de Néstor Kirchner fue lo mismo —dijo la ministra al respecto—. Fue una puesta en escena, no tengo la menor duda. El duelo y toda la situación existe, pero también existe un montaje sobre el dolor, una propaganda".

Y continuó: "Le construyen una propaganda que intenta romper ciertas barreras de sensibilidad o entrar en ciertas sensibilidades que de otra manera, con las cosas que han hecho o representan, no pueden entrar".

Sin embargo, para la funcionaria "hoy la gran mayoría de los argentinos no están dispuestos a trabajar en base a esos parámetros".

Bonadio

Días atrás el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, contó que “el video surgió porque Cristina notificó que tenía que salir del país y que debía viajar por la situación de su hija. Hizo el pedido una semana antes a cuatro tribunales y todos dijeron que si. Pero hubo un tribunal que no decía nada y era el de Bonadio", explicó.

En esa línea, añadió que "Cristina viajaba a las 4 de la mañana y a las 11 de la noche todavía no sabíamos nada" y que "recién a esa hora hizo saber su autorización a través de los medios". "En ese contexto y en esas condiciones ella grabó un mensaje a la medianoche", indicó en una entrevista con la radio La Once Diez.

Fernández dijo que en el video "habla una madre indignada, que advierte que hay un juez que esta usando a su hija como rehén". Luego, agregó: "Dejó un mensaje grabado. Alguien lo editó. Le puso música e imagen".

"Si me preguntan si me gustó la imagen y la música, la respuesta es no. Dejó un audio para que suban a las redes y los expertos lo convirtieron en eso", afirmó.