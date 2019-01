Patricio Pron, el escritor premiado en España, que extraña el barrio La Tablada

El escritor rosarino Patricio Pron recibió este miércoles el premio Alfaguara por su novela “Mañana tendremos otros nombres”, presentada con el título “El museo de las relaciones rotas”. Hincha de Rosario Central, nacido y criado en casa de periodistas en el barrio La Tablada, Pron vive en España hace más de diez años con su esposa chilena y sus dos gatos. En una entrevista con Radio 2 charló sobre la distinción, una de las más prestigiosas de la literatura en habla hispana, y de lo que le espera este 2019. Por qué y cómo escribe. Qué extraña de Rosario. Los feminismos y el rol actual del periodismo en una charla con el periodista Roberto Caferra en Radiópolis.

“Escribo porque hay gente que ha escrito y para que no me escriban”, explicó, como Rodolfo Fogwill, porqué hace lo que hace. Periodista y doctor en filología románica, su vida de escritor, aseguró, “es poco glamorosa”. Y no la puede separar de su vida de lector.

“Yo escribo con la biblioteca. Me resulta difícil que alguien se dedique a escribir sin leer aunque conozco cada vez más escritores con poco interés por leer, lo cual es comprensible pero paradójico”, observó y comparó: “No tengo interés en manejar pero nunca se me ocurrió dirigir un taller mecánico”.

Pron lleva publicados siete libros; el último, “El museo de las relaciones rotas”, fue premiado con el Alfaguara y explora el cambio de las relaciones, la tecnología y el nomadismo sentimental. Para Pron, que se considera feminista, se trata de un “libro necesario” ante la crisis del “amor romántico”, ese amor entendido casi como un cuento de hadas donde (siempre) un chico se enamora (siempre) de una chica, se casan y viven felices para siempre.

“Estamos definiendo qué significa el apego, el consentimiento, en nombre de qué premisas articularemos unas relaciones posibles más equitativas entre hombres y mujeres y me da la impresión que es una banalidad decir que uno es un hombre y feminista”, abundó y sostuvo que existen varios tipos de feminismos.

“Están cambiando muchas cosas muy rápido y me da la impresión de que la literatura tiene que hablar de ello de una forma u otra”, afirmó.

Rosario siempre estuvo cerca

Pron tiene 43 años y aunque ya lleva casi la mitad de su vida fuera de la Argentina –a los 25 años se fue a estudiar filología a Alemania y luego se radicó en Madrid (España)–, no está ajeno de lo que pasa en su ciudad ni lejos de sus afectos.

“Nunca pensé que iba a extrañar ciertos aromas, cierta luz en el aire a partir de cierta hora en el otoño o en la primavera... Mi barrio La Tablada, descubrí que ese barrio era importante para mi. Ir a la cancha. El fútbol es aburridísimo aquí”, dijo.

Otras frases destacadas de la entrevista:

Sobre el periodismo: “Más allá de si digital o papel, me pregunto si estamos leyendo prensa”

Sobre la relación autor-lector: “Los libros son como espejos de doble faz, el autor ve su rostro en el libro porque cree que refleja lo que piensa, pero es evidente que el lector piensa lo mismo del texto porque si no pierde interés en la lectura. Entonces hay una suma de los dos rostros”.