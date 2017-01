“Pegaba manotazos y patadas, fue difícil oxigenarla”

Finalmente, advirtió que tras la muerte, “algunos familiares me comentaban que tenía una perforación intestinal pero es muy raro en el consumo de drogas, generalmente se da un cuadro neurológico, no intestinal”.

“Tuvimos que contenerla y trasladarla al Hospital Nº 50. Con respecto a si consumió algo,mi idea es que algo debió haber consumido pero el novio no dijo palabra. Todos tratábamos de calmarla porque en estas situaciones la respuesta es neurológica, la persona no está en sí y es difícil calmarla. Pegaba patadas y manotazos, fue muy difícil ponerle la bigotera para oxigenarla”, remarcó.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo