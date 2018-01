Pelea entre taxista y agentes de Control Urbano sacudió el centro

Una pelea entre un taxista y agentes de Control Urbano municipal generó cierta conmoción en la zona céntrica este miércoles por la mañana. Debió intervenir la Policía de Rosario y el chofer fue sometido a testeos de alcoholemia y narcolemia que arrojaron resultados negativos. Los empleados aseguraron que el chofer los insultó pero él negó las acusaciones.

El periodista Fernando Carrafiello informó en Radiópolis (Radio2) sobre un altercado que terminó con la intervención de la Policía. Según precisó, un taxista increpó a agentes del área de Control y Convivencia Ciudadana municipal en inmediaciones de Balcarce al 800. Los empleados municipales le señalaron, a su tiempo, que no contaba con la llamada chapa patente amarilla y se inició una discusión elevada de tono, de acuerdo al relato oficial.

Al parecer, el conductor se puso muy nervioso y habría insultado a los integrantes de Control Urbano. También habría habido algunos empujones y golpes, por lo que intervinieron efectivos policiales y se procedió a realizarle al taxista los test de alcoholemia y narcolemia que dieron negativos.

Por su parte, el chofer habló con la emisora y descartó que haya protagonizado una pelea con los agentes. “La camioneta de Control Urbano no tenía las valizas correspondientes al vehículo, yo lo tomo como que estaba transitando y me voy hacia la izquierda para pasar. Ahí sale un muchacho de la camioneta y se me pone en frente en medio de la cuadra. Sólo le toqué bocina para que se corra, para evitar un accidente”, declaró. Sobre la ausencia de la chapa amarilla mencionó: “Se le cayó a mi compañero anoche y todavía no había encontrado una ferretería abierta”.