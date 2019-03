Peña: "Cristina y Lavagna representan propuestas antiguas, conservadoras y reaccionarias"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró este martes que la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner (Unidad Ciudadana) junto al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, representan "propuestas antiguas, conservadores y reaccionarias" con vistas a las elecciones de octubre próximo.

El jefe de ministros formuló sus declaraciones a Infobae donde ratificó la candidatura del presidente Mauricio Macri y opinó que la ex mandataria representa una porción "minoritaria" del electorado.

"Yo creo que Cristina no es capaz de sumar un voto más que los votos de culto que ella tiene por la positiva. A lo sumo, puede coleccionar votos que se frustren y que se decepcionen y que crean que no se puede transformar este país", apuntó el funcionario.

Lo mismo dijo de Lavagna: "Creo que Cristina y Lavagna son propuestas antiguas, conservadoras, incluso en algunas cosas reaccionarias, porque es volver al 2002, volver al 2005, volver al 2007".

"Hay una porción minoritaria de los argentinos que comparten una mirada y una explicación de todas esas cuestiones con Cristina Kirchner. Sigue representando una porción minoritaria, no es una porción mayoritaria que en las encuestas esté representando más del 50 % de los argentinos", insistió.

En cuanto a Macri dijo que "el que espera, o el que piense que Mauricio Macri está golpeado, que no quiere hacer campaña, no lo conoce", y añadió que "Cambiemos es el futuro y las opciones peronistas una variable aggiornada de un pasado que ya no volverá".

A modo de balance de gestión, admitió que no se lograron "todos los resultados" que buscaban ni "a la velocidad" que hubieran querido.

Consideró que "la pobreza, en el peor de los escenarios, sigue estando igual" que cuando llegaron al gobierno, y recordó que el gobierno anterior decía que Argentina "tenía menos pobres que Alemania".

Sobre una eventual candidatura del conductor y productor televisivo Marcelo Tinelli, dijo que "ojalá" pueda participar de Cambiemos porque "somos los primeros en promover que más gente se meta a hacer política".

"Me parece que es muy importante arrancar de poder valorar los procesos de organizarse, de construir ideas, de construir equipo, de tener un diagnostico real de lo que está pasando", recomendó, tras evaluar que "muchas veces terminan siendo un poco irrespetuosos con el Presidente y sobre todo con el amigo de ellos, porque muchos de ellos tienen una relación de amistad", y lo hacen por "picardía".

El jefe de ministros agregó que el cambio propuesto por la actual gestión implica "20 o 30 años" y agregó que las autoridades "jamás podríamos negociar la impunidad" en las causas de corrupción porque "sería el fin de cualquier posibilidad de cambio en la Argentina".