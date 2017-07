Perdió un diente y su maestra escribió una tierna nota al Ratón Pérez

El año pasado una docente rosarina había protagonizado un hecho similar . La vicedirectora de la Escuela Provincial Nº 150 “Cristóbal Colón” de Rosario le escribió un certificado al Ratón Pérez porque un alumno temía no recibir su visita tras perder un diente de leche durante un recreo en el colegio.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo