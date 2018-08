Piden ayuda para la familia de una joven con discapacidad

Vecinos de un comedor de la zona oeste pidieron colaboración para una familia que necesita mejorar las condiciones de vida. En la precaria casa ubicada en Felipe Moré al 500 bis viven 6 personas y una de ellas tiene retraso y parálisis mental.

La mamá de la joven que tiene discapacidad comentó en De 12 a 14 (El Tres) que actualmente no puede trabajar por tener a su cuidado a su hija. Agregó que la situación se le dificulta por tener diabetes.

La mujer expresó que a veces no tiene "para cocinar" y por eso comenzó a ir al comedor del barrio. Vecinos que colaboran con la familia manifestaron que "no pueden vivir" en las condiciones actuales. "El invierno es ahora. Yo cuando entro ahí me congelo. Ella (la joven) no se puede mover con comodidad teniendo silla de ruedas. Viven enfermos", añadió.

"Habría que darle una casa o arreglar su precaria vivienda, o darle un sustento que se mantenga en el tiempo. Tiene que venir un asistente social", concluyó un vecino.