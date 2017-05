Piden que se restituya la segunda lengua extranjera al analítico en el Normal 1

"No estamos del todo de acuerdo con eso. Sí lo estamos en tener una comisión interlocutora ante la cual el Ministerio informe acerca de esta transformación que nosotros queremos que se haga los más rápido posible", sostuvieron.

Ayer se realizó una reunión en la escuela entre funcionarias del Ministerio y una comisión de padres y ex alumnos convocada por el Ministerio. Según los padres, las delegadas del gobierno admitieron el problema y los invitaron a "sumarse a una comisión de proceso de transformación de la currícula".

Esta nueva disposición, que según los padres que se manifestaron en la escuela no les fue comunicada con anticipación sino cuando ya se había tomado, pone en jaque el rango que el Normal 1 tiene desde hace más de 120 años como "Escuela en Lenguas Vivas", la única en su tipo en Rosario y una de las pocas que hay en el país.

De acuerdo a las nuevas disposiciones, los estudiantes sí están obligados a concurrir a clases, pero no a promover o eximirse de la materia a fin de año. Los padres denunciaron incluso que en los certificados analíticos emitidos en 2015 y 2016 "ya no figuraba el segundo idioma".

La preocupación de los padres surgió este año porque la escuela modificó el sistema de calificación de la segunda lengua extranjera que se imparte durante el nivel secundario. Según la notificación que las autoridades hicieron llegar a través de los alumnos, de ahora en más los chicos no están obligados a aprobar la segunda lengua extranjera.

Padres, ex alumnos y estudiantes le reclaman al Ministerio de Educación que el segundo idioma que se dicta desde siempre en la institución "vuelva a figurar en los certificados analíticos".

La comunidad educativa del Normal Nº1 realizó un abrazo simbólico al histórico edificio de Entre Ríos y Mendoza para expresar su desacuerdo y preocupación por la decisión que se tomó en la escuela de que el segundo idioma no se rinda más.

