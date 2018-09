Piden respuestas por la desaparición de dos niños bajo la tutela provincial

Más de dos semanas pasaron desde la fuga y desaparición de dos chicos de 11 y 13 años que pertenecen a la comunidad Qom de Rosario y que estaban bajo la tutela de la Subsecretaría de Niñez de Santa Fe. Más de dos semanas sin información para su familia y amigos. Por eso, la diputada provincial Silvia Simoncini exigió respuestas del Estado provincial.

Los niños estaban alojados en un dispositivo privado de Villa Constitución que trabaja en el marco de ese organismo provincial. Desde el 28 de agosto no se tienen datos de ellos y se presume que se escaparon junto con otros internos.

Simoncini expresó su “preocupación” por el caso y pidió saber específicamente qué medidas tomó el Ejecutivo para la búsqueda de ambos niños perdidos. Estaban alojados en un dispositivo privado tras la intervención de la Subsecretaría, que habría dictado una medida de protección excepcional sobre cinco niños pertenecientes a una familia de la Comunidad Qom, ubicada en Juan José Paso y Travesía de Rosario.

“Los más pequeños de 4, 5 y 9 años, fueron derivados a un dispositivo también privado de la localidad de Elortondo, mientras que los dos mayores, un niño de 11 años y una niña de 13 años, fueron llevados a Villa Constitución", relató Simoncini en los fundamentos del requerimiento.

"Desde ese momento, la madre de los niños, solo pudo contactarse con los más pequeños el pasado 10 de agosto, después de haber realizado ante la Subsecretaría un reclamo desesperado por la desaparición de sus hijos. La información de que estaban en Villa Constitución de hecho le fue dada por la trabajadora social del Centro de Salud donde concurrió para control de su embarazo. Sin información alguna del paradero de los pequeños, la madre radica la denuncia penal pertinente en el Ministerio Público de la Acusación", repasó la dirigente peronista.

Para la legisladora, esta modalidad de intervención del Estado provincial, “en lugar de salvaguardar el interés superior de los niños y niñas provoca su revictimización, en este caso separándolos entre sí, alejándolos del vínculo con su madre y abandonándolos a su suerte, a tal punto que dos de ellos se encuentran hasta hoy desaparecidos".

En ese sentido, consideró que "todo lo sucedido resulta absoluta y exclusivamente responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, del Estado provincial que no puede, no logra o no sabe abordar estas problemáticas”.

"Esperamos que el Juzgado Colegiado de Familia asuma su rol de contralor de las medidas excepcionales como las que se aplicaron con estos hermanitos, y que la Fiscalía considere la denuncia penal que la mamá radicó hace algunos días, requiera a los responsables de la Subsecretaría de Niñez provincial explicaciones y establezca responsabilidades de los mismos sobre esta grave situación", finalizó la diputada.

Emergencia en Niñez

En este marco, Simoncini acompañó el proyecto de su compañera de bloque Patricia Chialvo, que pide la declaración de emergencia del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes por el término de dos años en el ámbito de la provincia.

Esto representa crear el Consejo Provincial de Emergencia en Niñez y Adolescencia como órgano de asesoramiento en materia de aplicación de los postulados de la ley Nº 12.967 (promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes) compuesto por representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los Gobiernos locales.

La denuncia y la respuesta de Niñez

Familiares, amigos y vecinos de los dos hermanos habían denunciado hace dos semanas la desaparición de los chicos, que ya llevaba varios días.

La madre de los niños vive en la comunidad qom de Juan José Paso y Travesía, tiene siete hijos y uno en camino. “El hecho ocurrió el 26 de junio. Le dimos una mano a la madre, pues no sabía dónde y cómo estaban sus hijos”, señala el texto redactado por amigos y vecinos de la familia. Indicaron que la fuga ocurrió el último fin de semana de agosto en el camping (Mi Lugar) que está a cargo del pastor Fernando Amorós de Villa Constitución.

La subsecretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Andrea Travaini, confirmó la desaparición de los hermanos el martes 4 de septiembre a Rosario3.com.

Los dos mayores de 13 y 11 años, al igual sus otros tres hermanos más chicos de 4, 5 y 9 años (que ahora se encuentran alojados en centros de Rosario y alrededores) “habían sido alejados de su familia" a raíz de “situaciones de abuso y malos tratos por parte de convivientes, como medida de protección excepcional”, explicó la funcionaria.

“No es la primera vez que se escapan chicos porque no soportan las reglas y porque tienen muy afianzada la situación de calle”, dijo Travaini, quien señaló que Niñez hizo la denuncia correspondiente y dio parte a Derechos Humanos, entre otras medidas para encontrar a los chicos.