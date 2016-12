Polémica por el ingreso de niños a sala de 4 años en 2017

La posibilidad de niños y niñas no pueden ingresar a la educación inicial en jardines de infantes públicos el año próximo disparó la polémica entre la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafé) Rosario y el Ministerio de Educación provincial.

Según el gremio que agrupa a docentes provinciales, el gobierno no ha invertido en la generación de nuevos bancos y es probable que muchos chiquitos queden en lista de espera para jardín de 4 o de 5 años. Denunciaron que no se crean cargos y que para no dejar nenes afuera, engrosan la cantidad de alumnos por salita provocando un serio desgaste en los docentes.

Desde el Ministerio de Educación provincial negaron esa situación y la delegada regional VI, Daiana Gallo Ambrosio, criticó a Amsafé por generar un “angustia innecesaria” cuando “recién estamos inscribiendo” y no está clara la cantidad de alumnos y de plazas necesarias. Aseguró además que se generaron 80 puestos de nivel inicial en 2015 y 44 en 2016.

"Garantizan la sala de 5 y los de 4 esperan afuera”

En enero de 2015, el gobierno nacional promulgó la ley que estableció la obligatoriedad de la sala de 4 años en las escuelas públicas de todo el país y convirtió en universal la sala de 3. En la provincia se han escuchado en reiteradas oportunidades casos de papás cuyos hijos se quedan sin banco por falta de aulas o de cargos docentes. También se conoce el armado de sorteos de lugares y la confección de listas de espera.

Consultada al respecto por Rosario3.com, Ana Dziadel, secretaria de Nivel Inicial Amsafé Rosario, confirmó la existencia de este escenario. “En la mayoría de las instituciones se garantiza la sala de 5 y los de 4 esperan afuera”, señaló en medio de la semana de inscripción al nivel inicial. Consultada sobre casos concretos de chiquitos que no entran a ningún jardín, fue categórica: “Sí, hubo casos el año pasado, no entran a ninguna sala y quedan en listas de espera para el año siguiente”.

De cara al ciclo 2017, cuya inscripción cierra el 22 o 23 de diciembre –si es que no se decreta un asueto administrativo– las expectativas son negativas para Amsafé. “Desde hace algunos años jardines históricos de 3, 4 y 5 años no tienen lugar. A la sala de 3 no la pueden abrir, no hay cargos ni infraestructura. No hay lugar para dar clases, no se crearon los espacios adecuados para que se cumpla con la obligación de la escolaridad inicial”, explicó.

Si bien algunos niños se quedan afuera, en otros casos, según destacó Dziadel, ejercen poder y presión ante el Ministerio de Educación que ordena esos ingresos elevándose el número de alumnos bajo el cuidado y atención de un mismo docente. “Con esto se sobrecarga al docente, el sistema se sostiene sobre su espalda. En salas donde tendría que haber 20 alumnos, han sumado 6, 8 chicos, incluso niños con necesidades de educación especial”, observó.

La dirigente puso como ejemplo a algunas instituciones de la región. En el jardín Nº 253 de Granadero Baigorria hubo una lista con 74 chicos en lista de espera y sólo se otorgaron dos cargos nuevos. De acuerdo a lo que informó, la dirección del jardín fue convertida en sala, por lo que la dirección pasó al que solía ser el depósito y lo contenido en ese lugar se derivó a los distintos salones. Otro caso es el jardín Nº 322 de Villa Gobernador Gálvez que “está aprobado pero no se construye o el de Ibarlucea que funciona en un garage con salas prestadas a modo de salones”. Finalmente, destacó el caso del jardín de la escuela Juana Arzeno: “Es una locura la demanda de esa zona, no tienen espacio físico, la dirección funciona en el pasillo”, comentó.

“Lo terrible es que en una provincia rica para hacer otras inversiones se postergue a los chicos. Es un tema de seguridad también. Estos chicos en unos años están tomados por las drogas en los barrios más vulnerables. Es preciso que en esta edad asistan a la escuela, es una etapa cognitiva que debe ser abierta a tiempo para habilitar la abstracción años después. Lo que sucede acá es que se están vulnerando derechos de los niños a educarse”, finalizó.

La respuesta de Educación

La delegada regional VI de Educación, Daiana Gallo Ambrosio, criticó a Amsafé por generar un “angustia innecesaria” y añadió: “Nos llama la atención y nos sorprende que digan que niños de 4 años se van a quedar sin banco el año próximo porque estamos transitando el periodo de inscripción del periodo inicial que inició el lunes y seguirá hasta el viernes inclusive”.

La funcionaria dijo a Rosario3.com que el martes próximo se realizarán los sorteos por escuela y recién entonces “tendremos una fotografía de cómo están las inscripciones en las escuelas de la región VI”.

Gallo Ambrosio añadió que muchos padres anotan a los chicos en más de un jardín y entonces se producen reacomodos por “demada duplicada”. Más tarde, se busca reubicar a los inscriptos en jardines donde no pudieron ingresar.

“Primero se prioriza la sala de 5 y luego de la 4, si llegan a quedar chicos por fuera, en la última semana del año empezamos a buscar bancos para esos niños", aseguró y agregó que incluso trabajan para aumentar la oferta en otras localidades vecinas. "Hasta hoy no tuvimos ningún reclamo al Ministerio, porque estamos en la etapa de inscripción”, añadió.

Por otro lado, negó que se no se hayan creado cargos. En 2015, dijo, se generaron 80 puestos de nivel inicial, para salas de 4 y 5. Y en 2016, fueron 44. “Creamos cargos año a año pero donde teníamos espacio físico y de acuerdo a la demanda”, aclaró.