Polémica por un tuit que anticipó "novedades" en el caso Maldonado

Una polémica se generó este martes a la tarde en las redes sociales. La periodista Liliana Franco escribió en su cuenta de Twitter que durante el día habría novedades en torno a la investigación de Santiago Maldonado. El dato fue publicado por la panelista del programa Intratables horas antes de que trascendiera en los medios nacionales el hallazgo del cuerpo en el río Chubut.

Varios usuarios se preguntaron por qué Franco, acreditada en Casa Rosada, tenía esa información. Incluso el periodista Víctor Hugo Morales, deslizó –sin nombrar a su colega– que “el gobierno le mandó a dar esa noticia”.

Urgente Hoy podría haber importantes novedades en el caso Maldonado... — Liliana Franco (@lilianafranco20) 17 de octubre de 2017

En diálogo con un medio porteño, la propia Franco negó saber qué iba a ocurrir y dijo que el dato no fue aportado por una fuente oficial.

"Yo sabía que iba a haber algo, no que iba a pasar lo que ocurrió. Me enteré del hallazgo como todos. Si son fuentes oficiales, yo lo aclaro. No fue una fuente oficial", expresó Lilliana Franco en diálogo con el portal El Destape.