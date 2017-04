Polémica por una carta de ex militante juvenil del PRO a Macri

La carta de Juan Cruz Recalde Iturraspe, ex dirigente juvenil del PRO en la ciudad de Santa Fe, en la que cuestiona al presidente Mauricio Macri generó polémica y la respuesta del actual titular de la juventud de ese partido, que tildó sus dichos de "malintencionados" y sostuvo que hace varios años que fue "expulsado" del la agrupación.

“Mauricio Macri me decepcionaste” se titula la carta que Recalde dirigió al mandatario y publicó en su cuenta de Facebook, y que se viralizó en redes sociales.

“Después de 7 años militándote, hasta acá llegué, sinceramente les deseo lo mejor a todos mis amigos que siguen bancando o trabajando para este gobierno, confío en que sus intenciones son puras como siempre me lo demostraron” dice.

Y continúa: “Me siento desilusionado, muchas de las cosas prometidas quedan a la luz de los ojos que fueron mentiras y más mentiras, y verdaderamente me enfurece que retornemos a la confrontación "que no haya colectivos ni choripanes" fue la gota que rebalsó mi vaso, más allá de las TANTAS cosas que veo y que entiendo, no puedo defender más a este gobierno, ni a sus políticas, ni a muchos de sus integrantes que en muchos casos fueron Kirchneristas militantes de Scioli y con los cuales tampoco quiero compartir un mismo espacio”.

Luego se dirige al presidente Macri en forma directa y le dice: “Mauricio pudimos aceptar que nunca nos escuchaste, que nos negaste y que nos entregaste al jugador más fuerte de la ciudad, pero lo que nunca vamos a aceptar es tener que salir a poner la cara por vos mientras la gente está sufriendo, la pobreza crece y tomamos la deuda más grande de la historia, las inversiones que llegaron son todas inversiones financieras sin control y la industria nacional se va a pique, volvemos a ser una economía primaria en el siglo XXI”.

En el tramo final reproduce una cita textual con la expectativa de que contribuyan a la comprensión de su mensaje: “Les dejo unas palabras del admirable Dr Fayt para que algunos que no puedan comprender mi mensaje me entiendan: «El destino rara vez es injusto con los que luchan, los que no se dan por vencidos, los que perseveran, los que dueños de sí mismos, son fieles a sus ideales, con los que tienen clara conciencia de la dignidad de su profesión, se sienten contemporáneos de su futuro y tienen, como profunda pulsión de la sangre, la incondicionada indignación por la injusticia, la corrupción, la mentira y la inequidad». Salud, viva Argentina!”, concluye la carta.

La respuesta no tardó en llegar y vino de parte del presidente de la Juventud del PRO en la provincia, Francisco Orell. "Me veo obligado a salir a contestar los dichos mailintencionados de una persona que tienen como único objetivo dañar el camino que está llevando adelante el presidente de la Nación".

Y agrega: "Queremos aclararles que esta persona fue expulsada de nuestro espacio hace varios años por no compartir ningún valor ni ético ni moral". A la vez, reafirmó el compromiso de la Juventud del PRO de Santa Fe con el camino que está tomando el gobierno argentino y el presidente de la Nación".