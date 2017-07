Por la nieve, una familia estuvo 25 horas atrapada en su auto

La situación era de incertidumbre hasta que los rescataron a las 18 del sábado, dos "héroes anónimos" como los definió Paola, que también se habían quedado con sus vehículos en el camino, "me vieron cuando subí el cerro y buscaron ayuda". "Quiero mencionar a Sandro Sambueza quien caminó junto con otro señor de General Roca (Río Negro) 9 kilómetros enterrado en la nieve para pedir ayuda y gracias a ellos nos rescataron". Paola expresó que "fue una experiencia dura, nos ha costado mucho despegarnos de la historia porque todos quieren saber qué es lo que pasamos y nosotros no hicimos nada más que tratar de sobrevivir con las pocas cosas que teníamos".

Hugo estimó que en una hora en el sector donde habían quedado atascados, en una hora cayó entre 40 a 80 centímetros de nieve con el agravante que empezó a oscurecer y no era posible a esa altura de la jornada salir del lugar.

Hugo, quien viajaba junto a su esposa y dos hijas, contó a la agencia Télam que "decidimos ir al norte porque en la zona sur, Bariloche, San Martín de los Andes, Villa la Angostura había demasiada nieve y como en el norte de la provincia no había pronóstico de nieve sino de lluvia decidimos ir para allá".

