Por la tormenta, hubo voladura de techos y cortes de luz en Rafaela

La tormenta que se registró en la madrugada de este domingo ocasionó destrozos en Rafaela. Hubo voladura de techos, árboles caídos y un 40 por ciento de la ciudad se quedó sin energía. Por otra parte, sigue cortada la ruta 94 a la altura de Teodelina, donde ya no hay evacuados.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo